ALEX: Negatif hislerim sıfırlandı

BUGÜN NELER OLDU

Konya maçını locadan izleyen Alex de Souza dün Brezilya'ya döndü. Giderayak sosyal medya hesabında bir paylaşım yapıp, sorun yaşadığı Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım ve teknik direktör Aykut Kocaman'a zeytin dalı uzattı. Alex, "Onlara karşı hiçbir kötü düşüncem yok. Beraber geçirdiğimiz güzel şeyleri tutuyorum içimde. Aykut Kocaman'a antrenörlük ve aile hayatında başarı ve mutluluklar diliyorum. Aynı sağlık ve mutluluk dileklerini başkan Aziz Yıldırım için de sunuyorum. İçimde düne kadar negatif his kırıntıları kaldıysa bile dün stada girip taraftar gibi maçı izleyince sıfırlandı. Brezilya'ya yeni bir top hediye edilmiş çocuk neşesiyle dönüyorum" ifadelerini kullandı.