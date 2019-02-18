Aslan Avcı’nın ensesinde

BUGÜN NELER OLDU

Ligde istediğini alan Aslan, perşembe günü UEFA Kupası'nda Benfica ile oynayacağı zorlu rövanş maçı öncesi de moral buldu1-0 geri düştüğü Kasımpaşa deplasmanında yıldızları Belhanda&Feghouli sayesinde farklı kazandı ve Başakşehir'in en büyük rakibi olduğunu gösterdi.Denizli dün Trezeguet'yi santrfor oynattı ve ilk 15 dakika Galatasaray savunmasının dengesini bozdu.10 numarasını taşıyan Belhanda, Sneijder'den görmeye alışık olduğumuz ceza sahası dışından sert şutla skoru eşitledi. Yine beklentileri karşılayamayan Diagne skor 2-1'ken net gollük şut yerine penaltı almayı düşününce maçı ilk yarıda bitiremedi.yerine 11'e girmesi tam isabet olan Donk'un savunma arkasına kaçırdığı Feghouli klasına yakışır aşırtma ile skoru 3-1 yaptı. Onyekuru'nun pasında hat-trick yapan Feghouli ilk yarı uzun süre yedek kalmasa belki de G.Saray liderdi.Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçta 2 gol birden atarak sessizliğini bozan Younes Belhanda, Kasımpaşa maçına da 1 gol, 1 asistle damga vurdu. Faslı oyuncu, böylece son 3 karşılaşmada 3 gol, 2 asiste imza attı. Toplamda asist sayısını 5'e çıkardı.Galatasaray'ın Cezayirli oyuncusu Feghouli, Kasımpaşa maçında 3 gol birden attı. Böylece kariyerinde ilk kez hattrick yaptı. Feghouli'nin iki gol birden attığı son maç ise 13 Aralık 2014'te Valencia formasıyla Rayo Vallecano'ya karşıydı.Hat-trick yaptığı topu hatıra olarak alan Feghouli maç sonu 3'lü çektirdi. Takım da soyunma odasında galibiyet pozu verdi.Kariyerinde ilk kez hat-trick yapan Feghouli karşılaşma sonrası gollerini ailesine, eşine ve yakınlarına hediye ettiğini söyledi.Saray'da golleriyle maçın yıldızı olan Feghouli karşılaşma sonrası duygularını şöyle dile getirdi: "Şükürler olsun, goller için çok mutluyum. Aileme, eşime ve yakınlarıma armağan ediyorum. Taraftarımıza da yanımızda oldukları için teşekkür ederim.Başakşehir'i takip ediyoruz. Sırada Benfica maçı var."Skor 4-1'ken Sadiku bir pozisyonda Belhanda'ya tekme attı. Sinirlenen ve Sadiku'nun üzerine yürüyen Belhanda'yı Donk sakinleştirdi. Kenardan Mitroglou- Diagne değişikliği yapmaya hazırlanan Fatih Terim bu tartışmayı görünce kart görmesini istemediği Belhanda'yı hemen oyundan çıkardı. Faslı 10 numara kenara gelirken yardımcı hocalar Hasan Şaş ve Ümit Davala tarafından sakinleştirildi.