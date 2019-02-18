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: Bir yerden emir mi alıyorsun

Sabah gazetesi yazarı , 'nın Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçını tribünden izlemesi ve - maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Giriş Tarihi: 19.2.2019 00:02 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 00:02
Erman Toroğlu: Bir yerden emir mi alıyorsun

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçında sarı lacivertlilerin Brezilyalı oyuncusu karşılaşmayı tribünden takip etti. Öte yandan ile arasında oynanan haftanın kapanış maçının 87. dakikasında Serdar Taşçı ile Souleymane Doukara arasında yaşanan pozisyonda Antalyaspor cephesi penaltı bekledi ancak tarafından oyun devam ettirildi. Sabah gazetesinin usta yazarı A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında, yaşanan gelişmeleri yorumladı:

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Erman Toroğlu: Bir yerden emir mi alıyorsun
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