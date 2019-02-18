Erman Toroğlu: Bir yerden emir mi alıyorsun

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fenerbahçe-Atiker Konyaspor maçında sarı lacivertlilerin Brezilyalı oyuncusu Alex de Souza karşılaşmayı tribünden takip etti. Öte yandan Antalyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan haftanın kapanış maçının 87. dakikasında Serdar Taşçı ile Souleymane Doukara arasında yaşanan pozisyonda Antalyaspor cephesi penaltı bekledi ancak Mete Kalkavan tarafından oyun devam ettirildi. Sabah gazetesinin usta yazarı Erman Toroğlu A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında, yaşanan gelişmeleri yorumladı: