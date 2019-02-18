Görünmez adam

BUGÜN NELER OLDU

Zenit maçında attığı gol sonrası camianın yeniden doğmasını beklediği F.Bahçeli Slimani,12 ikili mücadelenin 1'ini, kendisine gelen 6 hava topunun 1'ini kazanan ve mücadeleyişut isabetiyle tamamlayan Cezayirli forvet saç baş yoldurdu…futbolcu, şutları gole çevirme yüzdesiyle Avrupa'nın en kötü 2. ismi durumunda.yüzde 2,78'lik karnesiyle 402. sırada olan Slimani, sadeceGol karnesiyle Fenerbahçe'nin de tarihinin en kötü golcüleri arasında yer alan Slimani, ligde 16 defans oyuncusunun gerisinde kaldı. Devre arasında ayrılan