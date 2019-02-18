İyi ki vermedik

BUGÜN NELER OLDU

Fatih Terim, maç sonu önemli açıklamalar yaptı. Ankaragücü maçında hat-trick yapan Onyekuru'nun ardındanhat-trick yapmasının hatırlatılması üzerine Terim, "Memnuniyet verici hem Feghouli hem Henry ama aynı dilekleri tabii ki Diagne ve Mitroglou için de diliyorum. İnşallah hat-trickler yaparlar" ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın pas rekoruyla ilgili konuşan Terim, "İsabet oranı yüksek olduğu zaman oyunumuz da doğru oyun olmaya çabuk adapte oluyor. Sahip olduğumuz bu pas yüzdesi bizim oyunumuzun anahtarı"dedi. Terim, performansı yükselen Belhanda hakkında ise, "Belhanda esasında iyi bir oyuncu. Bazı oyuncuların performansını yükseltebilmesi için mutlu olması, oynadığından zevk alması, antrenmana mutlu gelmesi gerekir. Biz Belhanda ile bunu yakaladık. O ne kadar isterse istesin, biz onu vermemekte ısrar ettik, doğru bir karar aldığımızı düşünüyorum. Birkaç rolde de oynatabiliyoruz" değerlendirmesini yaptı.ALI Koç'un Fatih Terim'in "Hakemler de insan hata yapabilir" açıklamasına, "İmzamızın sonuna kadar arkasındayız. Fatih Terim'e katılmıyorum. Kurnazlık yapılıyor" sözleriyle cevap vermesi, sarı-kırmızılı teknik adama soruldu. Fatih Terim, Ali Koç'un "kurnaz" sözleriyle ilgili soruya cevap vermedi ve "Var mı başka sorunuz arkadaşlar?" karşılığını verdi.Performansı eleştiri konusu olan Galatasaray'ın yeni transferi Diagne'nin maçın başında hava topuna yükseldikleri sırada Ben Youssef'e attığı tokat tepki çekti. Hakemin görmediği pozisyon için 'kırmızı kart olmalıydı' yorumları yapıldı.