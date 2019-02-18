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Evkur ’da sakatlığından dolayı Beşiktaş maçında forma giyemeyen ’nın sakatlığının düzelmeye başladığı ve özel bir program doğrultusunda antrenmanlara çıkacağı belirtildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 12:32
Yeni Malatyaspor'da Aboubakar Kamara sevinci

E.Y. Malatyaspor'un devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Lig takımlarından Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kamara, Süper Lig'in 22. haftasındaki Beşiktaş maçı öncesinde sakatlanmıştı. Dizinde ödem oluşan ve tedavisine hemen başlanan Kamara'nın bu tedaviye olumlu yanıt verdiği, idmanlara çıkmasına engel bir durumun olmadığı ifade edildi. Başarılı futbolcunun, gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesine yetiştirileceği açıklandı.

BİFOUMA 2 HAFTA SONRA DÖNECEK

Takımdaki bir diğer sakat oyuncu Bifouma'nın ise tedavisine Ankara'da devam edildiği belirtildi. Kulüpten edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki futbolcunun en fazla 2 hafta sonra tam olarak hazır olacağı öğrenildi.

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Yeni Malatyaspor'da Aboubakar Kamara sevinci
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