Beşiktaş derbisini kazanamazsa düşme stresi ağır gelir

Ali Koç'un dışında başka bir yönetim olsaydı, Fenerbahçe çoktan olağanüstü kongreye gitmişti. Şu yaşanılan duruma bile Fenerbahçeliler artık şaşırmıyor, tepki göstermiyor. Fenerbahçe, tarihinde görülmemiş bir başarısızlık girdabında… Tabii ki önümüzdeki maçlar hem zor hem de stresli. Beşiktaş maçını kazanamazlarsa düşme korkusunu buram buram yaşamaya başlayacaklarını düşünüyorum. Endişe, stres ve panik daha da artacak. Beşiktaş maçı Fenerbahçe için ya ayağa kalkacağı, moral bulacağı bir derbi olur ya da iyice dibe vurur. Beşiktaş'tan sonra Rize ve Başakşehir ile oynayacak sarı-lacivertli takım bana göre bu üç maçtan 9 puan çıkartabilmeli. Çıkartabilir mi onun da yanıtını vereyim, ihtimal vermiyorum. Kadro istikrarı hâlâ yok, Ersun Yanal da başarısız.Kayseri maçında oyunu değil hakemi konuştuk. Konya karşılaşması ise takımın kazanmak adına her şeyi denediği ama santrforunun rakip defans rolünü aldığı bir 90 dakikaydı.Beş lig maçında rakiplere en fazla beş pozisyon veren savunma düzenini de yakaladılar. Problem performanslarda. Aynı Belhanda-Feghouli ikilisi gibi, formda iki oyuncu yakaladıklarında, sonuçları da alacaklar. Yönetim açısından çok sorun görmüyorum, en az iki dönem Ali Koç ve ekibini görürüz kulübün başında.F.Bahçe'nin nasıl bir oyun oynayacağını kestirmek mümkün değil. Çünkü standart bir sistemi yok, ayrıca istikrarlı bir kadrosu yok. Her maça farklı 11 ile çıkmak oyunculara birbiriyle oynama alışkanlığı kazandırmıyor. Ersun Yanal, şapkasını önüne koyup ideal 11'ini belirlemeli, skorlara göre hareket etmeden kadroda ısrar etmeli. Başarı için omurgayı oturtmak şart. Atan-tutan, oyunu yöneten değişmemeli.Ersun Yanal'ın paniği yakın zamanda; Nisan ayında şampiyon yaptığı takımın başında gelecek sezon olamama ihtimali. Ne çıkardığı 11 ne de değişikliklerle oyuna damga vurabiliyor. Ocak ayındaki takviyelerleyaptıklarına bakın,oyun analizlerine dikkat edin. Yanal daha Fenerbahçe'ye hiçbir şey vermedi. Fenerbahçe'de yönetim değişmez ama Comolli yönetimin zımparası."Ersun Yanal geldi her şey düzelecek" dediler, Yanal geldi, futbolcular talep etti ve Koç yönetimi de imkanlar dahilinde istediği oyuncuları aldı.gibi önemli oyuncular F.Bahçe'ye katıldı. Ama F.Bahçe'de değişen fazla bir şey yok. Üstelik önlerinde 4 maçlık korkunç bir seri var.F.Bahçe oradan yorgun gelecek. Belki sakatı olacak ve pazartesi gecesi Beşiktaş maçına çıkacak. Allah korusun, Rusya'dan kötü bir skorla geldiler, elendiler. Ardından da Vodafone'da Beşiktaş'a kaybedince hem camiada bir panik başlayacak hem Yanal, daha da tartışılır hale gelecek. Tabii ki bunların tersi de olabilir. Rusya'dan zaferle gelirler, Beşiktaş'a kaybetmezler, o zaman da sular büyük oranda durulur, camiada kısmi bir kenetlenme olur. F.Bahçe şu anda tam anlamıyla bıçak sırtında. Önündeki 4 maç F.Bahçe'nin sadece bu sezonunu değil, gelecek sezonunu da belirler. Kötü senaryoda Yanal'ın bir mesih olmadığı ortaya çıkar ve zaten kötü senaryoda Beşiktaş mağlubiyeti Başakşehir mağlubiyeti ve olası bir Rize puan kaybında F.Bahçe tam anlamıyla da düşme potasına girer.Belhanda ve Feghouli zaten çıkıştaydı ama skor yapmalarına elbette ki Diagne yardımcı oldu. Forvetin değeri gol ve asistle ölçülecek diye bir şey yok. Futbol topla olduğu kadar topsuz da oynanan bir oyun. Diagne 1.5 ay sonra 2 maça çıktı, 4 gol atsa Luis Suarez gibi diyecekler, şimdi Lukunku gibi diyorlar.Diagne'nin saçı başıyla uğraşanlar, geçen sezon 29 gol atan Gomis 15 atsa kes o saçları diyeceklerdi demek ki...Diagne güçlü bir fiziğe sahip. Senegalli golcü rakip savunmalar önünde mükemmel duvar oluyor ayrıca çakılı santrfor gibi oynamayıp geziniyor ve rakip savunmaların dikkatini dağıtıyor. Oynadığı 3 maçta da Diagne'nin başında iki savunmacı vardı. Senegalli'nin bu özelliği sayesinde Belhanda-Feghouli ikilisi daha boş alan bulabiliyor. Feghouli'nin attığı goller tam bir gizli santrfor tipi. Kasımpaşa savunması Diagne'ye endeksli bir önlem alınca verdiği boş alanları Feghouli-Belhanda ikilisi akıllı kullandı. Emre Akbaba ilk 11'e girdiğinde Diagne'nin de golcülüğü ön plana çıkacaktır.Feghouli'ninKasımpaşa maçında attığı gollerebakalım. Tamam, doğru koşularyapıyor ama rakip savunmanınduruşu, karşılayışı, markajı çokhatalı.Bu oyuncular devreye girmeden önce Onyekuru skor yapıyordu. Diagne'den ziyade iki futbolcunun da müthiş formunun altını çizmek daha doğru. Belhanda sıfır isabetli şutla oynuyordu, Feghouli kaleden uzaktı. Şimdi daha farklı görevlere geri döndüler ve arkalarındaki orta sahalar da onları rahatlattı. Bence; Galatasaray takımı topu Diagne'ye oynamak yerine, kendi inisiyatifi ile değerlendiriyor. Bu tartışmayı üç hafta sonra daha net yaparız.: Toparlanma sürecinde... Beşiktaş sahaya odaklanırsa başarılı olabileceğini gösterdi. İkinci yarıda şampiyonluk iddiası yokken, kazandığı üç maçla açıkçası tekrar potaya girdi. Bu fırsatı kaçıracaklarını düşünmüyorum. Fakat Beşiktaş da üç maç istikrar yakalamasına rağmen, sürpriz sonuçlar alabiliyor. Fenerbahçe maçını kazanırlarsa tamamen yarışta varız mesajını verirler.Beşiktaş bana göre; şu anda ligin en iyi top oynayan takımlarından birisi haline geldi. Bunun en önemli nedeni Burak Yılmaz. Fizik olarak diri olduğunda Türkiye'nin en önemli hücum oyuncusu. Sadece gol atmıyor, ileride geziyor, alan yaratıyor, top tutuyor ve son vuruşları çok etkili. Tabii ki ona Adem Ljajic eklendi. Kagawa geliyor, olumlu katkı yapacağını düşünüyorum. Üstelik Beşiktaş'ın haftada bir maç oynamak gibi bir rahatlığı var. Fenerbahçe'yi yenerlerse kesinlikle tepeyi zorlarlar.Sezon başı ile çok farklı bir takım var artık . Önemli oyuncular kaybettiler ama transferleri de takıma monte ettiler.Yani; kazanmak için oynadıklarını rakibe hissettiriyorlar. Özellikle son iki maçta önemli bir geri dönüş yaşıyorlar. İbreyi yukarı çevirdiler. Bu net…Caner'in yükselen formu, Burak'ın skor gücü ve Adem Ljajic'in oyun zekası, elbette Beşiktaş'ı yukarı taşıdı. Atiba ve Dorukhan ligde bu bölgenin en iyi ikilisi olarak yola devam ediyorlar. Şenol Güneş'in durumu netleşirse, yakın geleceklerini daha net görebilecekler.Olması gerekiyor. Kulüplerin, yönetici ve futbolculara göre bir ceza anlayışları var. Bu kararları almalarındaki etken ne bilmiyorum.bu anlatılabilir bir şey değil. Siz hukukçusunuz, bir takım yöneticisi ağır açıklamalar yapıyor, ceza almıyor. Bir diğerine 90 gün ceza veriyorsunuz, böyle saçmalık mı olur?Hatta Tahkim Kurulu'nu da. Disiplin Kurulu Başkanı Enver Polat Yılmaz, Yusuf Namoğlu gibi istifasını vermelidir.Türkiye Futbol Federasyonu sadece MHK'yi değiştirmekle kalmamalı. Çünkü oyunculara ve kulüplere verilen cezalara baktığımız zamanYakışan; Disiplin ve Tahkim Kurulu'nu da değiştirmektir. Çünkü bu iki kurumun verdiği ya da onayladığı cezalar maalesef kamu vicdanını yaralıyor.Kesinlikle değişim olmalı. PFDK, çoğu zaman kulüp ve kulüpçülerin etkisinde kalıyor. Zaman zaman da TFF, PFDK'ya dilediğini yaptırabiliyor. Oradaki insanlar hukukçu.Soldado ile Gökhan Töre aynı cümleyi söylemediler. Birisi "F. Off " dedi, öteki "F. You"… İngilizce'de itiraz ile hakaret gibi bir fark var arada. Bunu göz ardı etmek, insanları kandırmaya çalışmaktır. Bizim ceza kurulu da buna uyuyor.Bir sürü kıstas koymuşlar aslında. Tepkinin derecesi ne, kelimeler hakaret mi yoksa bir gelenek şarkının parçası mı diye. Eğer tüm tribünlerden küfür gelmişse, hepsi ceza alacak. Tribünün yüzde 10'undan fazlası bunu yapmışsa, kural herkese uygulanıyor maalesef. PFDK'yı aslında kendilerine gönderilen dosyalardaki ceza maddelerini 'daha hafif cezaya göre uyarlama' yetenekleriyle eleştirmemiz gerekiyor.MHK gibi PFDK da sorunlu. Hukukçulara hukuk öğretecek halimiz yok ama verdikleri kararların çifte standartlı olduğunu herkes görüyor. Eskisi, yenisi MHK yanlış yolda.Hakemleri de torbadan çekeceksiniz ve VAR hakemliğini özel bir grup haline getiripBir de elbette her stadyumda hakem odasına cep telefonu görüşmesi ve mesajları engelleyen teknolojiyi (Jammer) getirin. İlk yarıda çalmadıkları için devre arasında telefonu çalan, mesaj alan hakemlerin, maçların ikinci yarısında neden kimyası değişiyor sanıyorsunuz ki!