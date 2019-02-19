‘Gerçeğin peşindeyiz’

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yöneticiler, Beşiktaş ile Kabataş Vakfı ortaklığında hayata geçirilecektanıtım toplantısına katıldı. Başkan Orman burada yaptığı açıklamada,Amacımız, Beşiktaş değerleri içinde büyüyecek çocuklar yetiştirmek" dedi. Orman, üniversite kurulup kurulmayacağı ile ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: "BIRINCISI Çamlıca'da açılacak olan BJK Kabataş Vakfı Okulları, 2019-2020 eğitim yılında ilk derslerini verecek. Yeni okulun kayıtları ise 19 Mart 2019 tarihinde başlayacak. İlk yılda 700 öğrenci kabul edilecek. Okul tam kapasite haline geldiğinde 76 derslikte bin 500 öğrenci eğitim alacak. BJK Kabataş Vakfı İcra Kurulu Başkanı Hasan Anıl Cansızoğlu 5 yıl içinde İstanbul merkezli birçok okul açacaklarını söyledi.