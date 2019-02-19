Liverpool Bayern Münih maçı hangi kanalda saat kaçta ne zaman yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda adeta erken final yaşanıyor. Premier Lig devi Liverpool, Alman devi Bayern Münih ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin izlemek için sabırsızlıkla beklediği mücadele bu akşam oynanacak. İki takımın en son karşılaşması 2007 yılında bir hazırlık maçında gerçekleşmiş ve mücadeleyi Liverpool kazanmıştı. Bugün de mutlak galibiyet parolası ile çıkacak iki takımın karşılaşması ile ilgili detayları sizler için hazırladık. Liverpool Bayern Münih maçı hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak? İşte yanıtı…

LİVERPOOL BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde erken final niteliği taşıyan karşılaşma bu akşam saat 23.00'da oynanacak. Anfield Stadyumunda Bayern Münih'i ağırlayacak İngiliz temsilcisinin ana kadrosunda bir eksik bulunmuyor. 23.00'da oynanacak kritik mücadeleyi Beinsports HD1 ekranından naklen izleyebilirsiniz…

VAN DİJK VE MÜLLER YOK!

Liverpool'da sarı kart cezası nedeniyle Van Dijk karşılaşmada yer alamayacak. Sakatlığı süren Joseph Gomez'in sahada yer almasının beklenmediği mücadelede Bayern Münih'in yıldızı Müller de kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamayacak.

İKİ TAKIMIN MUHTEMEL 11'LERİ

Liverpool: Allison, Arnold, Matip, Fabinho, Robertson, Wijnaldum, Henderson, Keita, Salah, Firmino, Mane

Bayern Münih: Neuer, Rafinha, Süle, Hummels, Alaba, Kimmich, Thiago, Goretzka, Gnabry, Lewandowski, Coman