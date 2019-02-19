Neredesin Aatif?

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'de geçen sezon en çok tartışılan konu olan Aatif-Valbuena polemiği, Faslı oyuncunun Ç.Rize'ye gitmesinin ardından daha ironik bir hal aldı! Geçen sezon 18 maça 11'de başlayan Aatif, 15 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet görmüştü.Geçtiğimiz yıl kulübede olduğu için teknik direktör Aykut Kocaman'ın büyük eleştiriler almasına neden olan Valbuena ise 11'de başladığı 16 maçta 6 galibiyet 7 beraberlik 3 mağlubiyet görmüştü.Kocaman ve Aatif gitti, ancak Valbuena'nın performansında değişen bir şey olmadı. Fransız oyuncu bu sezon 22 lig maçında 7 kez 11'de başlayabildi.