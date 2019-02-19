Şenol Güneş'ten oyuncularına uyarı

Son 5 haftayı 4 galibiyet, bir beraberlikle kapatan ve şampiyonluk hedefi için yeniden umutlanan Beşiktaş kaza istemiyor… Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, oyuncularını uyardı.

Rakibin ligdeki durumunun kendilerini aldatmaması gerektiğini belirten tecrübeli hoca, ilk yarıdaki maçın 1-1 bittiğini de hatırlattı. 2-1 kazanılan Yeni Malatya maçı sonrası oyuncularına, kafalarını boşaltmaları için 2 gün izin veren Şenol Güneş, derbi öncesi talimatları da verdi. Oyuncularından özel hayatlarına dikkat etmelerini, akşam sokağa çıktıklarında gece yarısını geçirmemelerini istedi. Derbi hazırlıkları dün başladı.



QUARESMA FORMAYI İSTEDİ

İKI maçlık cezasının ardından Yeni Malatya karşılaşmasında 68. dakikada oyuna giren Quaresma, teknik direktör Şenol Güneş'le bir görüşme yapıp, "F.Bahçe derbisine hazırım. 11'de görev yapabilirim" dedi. Güneş, "Takım için mücadele etme isteğin beni sevindirdi. Ancak bu isteğini antrenmanda da görmem gerek. Kim iyi olursa formayı alır" yanıtını verdi

HAZIR OL OĞUZHAN

SARI kart cezalısı Adem Ljajic'in yerine Beşiktaş'ta forma rekabeti yaşanacak. Geldiği günden bu yana yedek soyunan Kagawa'yı Ljajic'in yerine hazırlayan Şenol Güneş, Oğuzhan'a da 'Hazır ol' dedi. Tecrübeli futbolcu en son 18 Ocak'ta oynanan Akhisar maçının son 11 dakikasında forma şansı bulmuştu.