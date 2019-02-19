Tolgay geri döndü

BUGÜN NELER OLDU

F.Bahçe'de Tolgay Arslan sevinci yaşanıyor... Zenit maçında ısınmada sakatlandığı için yerini Eljif'e bırakan gurbetçi futbolcuda kısmi kasık yırtığı tespit edilmişti. 5 gün dinlendirilen oyuncunun son yapılan kontrollerinde sakatlığından tamamen kurtulduğu tespit edildi. Tolgay, dün yapılan antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Tecrübeli yıldızla ilgili son kararı Ersun Yanal verecek. Yanal'ın görev vermesi durumunda Tolgay, Zenit maçında 11'de görev yapabilecek. Ersun Yanal'ın 28 yaşındaki futbolcuyu bu maçta kadroya alacağı, ancak Beşiktaş derbisi öncesinde riske etmeme adına 30 dakika sahaya sürebileceği öğrenildi.