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Cihat Arslan ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren , deneyimli çalıştırıcı ile anlaşma sağlayamadı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.2.2019 19:07 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 19:11
Akhisarspor, Yılmaz Vural ile anlaşamadı

Spor Toto Süper Lig'de 7. sezonunu sıkıntılı geçiren Ege temsilcisi Akhisarspor'da teknik direktör arayışları sürüyor.

Ligin ilk 5 haftasında Safet Susic ile sahaya çıkan Akhisarspor ardından 1 maçta yardımcı antrenör Cem Kavçak ile mücadele etti. 7'inci haftadan itibaren Cihat Arslan takımın başına geçerken, kötü sonuçların ardından yönetim, Sivasspor mağlubiyetinin ardından Arslan ile yollarını ayırdı.

Akhisarspor yönetimi Ankaragücü maçı ardından Teknik Direktör arayışlarına hız verdi ve ilk olarak İbrahim Üzülmez ile görüştü. Bu görüşmelerden olumlu sonuç alamayan yeşil-siyahlılar ardından Yılmaz Vural ile masaya oturdu.

Ancak anlaşma sağlanamayınca Akhisarspor yönetimi diğer teknik direktör adayları ile görüşmeye başladı.

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Akhisarspor, Yılmaz Vural ile anlaşamadı
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