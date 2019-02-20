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Bakan Ünlü vefat etti

Giriş Tarihi: 20.2.2019
Bakan Ünlü vefat etti
Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü vefat etti. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Ünlü, dün sabaha karşı hayatını kaybetti. 56 ve 57. dönem hükümetlerinde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan 75 yaşındaki Ünlü, geçen yıl kanser hastası olduğunu açıklamıştı. Fikret Ünlü için yarın TBMM'de tören düzenleneceği, naaşının Cuma günü Karaman'ın Ermenek ilçesi Balkusan köyünde toprağa verileceği bildirildi. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TFF, Ünlü için taziye mesajı yayımladı
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Bakan Ünlü vefat etti
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