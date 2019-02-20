Başakşehir şampiyon!

1987 senesinde üç puanlı sisteme geçilen Süper Lig'de 1994-95
sezonundan bu yana 18 takım mücadele ediyor. 18 takımlı 3 puanlı sistemde oynanan 24 sezon incelendiğinde 22. haftayı 6 ve üzeri puan farkıyla zirvede kapatan takımlar 34. hafta
sonunda şampiyon oluyor. 1999-2000 sezonunda 22. haftada takipçisi Beşiktaş'a puan tablosunda 57-46 üstünlük sağlayan Galatasaray, mutlu sona ulaştı.
2006-07 sezonunda Fenerbahçe 22. hafta geride kalırken Galatasaray'ın 6 puan önünde liderdi ve şampiyon olmasını bildi. 2012-13 sezonunda ise 22. hafta Fenerbahçe'ye zirvede 6 puan fark atan Galatasaray zafere ulaştı. Bu sezon 22 haftanın ardından Başakşehir 6 puan farkla liderliğini koruyor ve istatistikler turuncu-lacivertli ekibin şampiyon olacağını gösteriyor.