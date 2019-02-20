Başakşehir şampiyon!

BUGÜN NELER OLDU

1987 senesinde üç puanlı sisteme geçilensezonundan bu yana 18 takım mücadele ediyor.sonunda şampiyon oluyor.2006-07 sezonunda Fenerbahçe 22. hafta geride kalırken Galatasaray'ın 6 puan önünde liderdi ve şampiyon olmasını bildi. 2012-13 sezonunda ise 22. hafta Fenerbahçe'ye zirvede 6 puan fark atan Galatasaray zafere ulaştı.