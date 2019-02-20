Fikret Orman: Şenol Abi isterse gidebilir!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Fenerbahçe ile oynayacakları derbinin pazartesi gününe alınmasına tepki gösterdi. Orman, "Maçın oynanacağı gün bize sorulmadı. Daha evvel Fatih Terim hocamız 'Bizimle konuşuluyor' demiş, ben de desteklemiştim.Biz Norveç'e gidip maç yaptık, gece 1'de bitti. Cuma sabahı 9'da İstanbul'a geldik. Pazar günü de G.Saray'la karşılaştık. Peki şimdi ne değişti? Bu durumun F.Bahçe ile alakası yok.Maç programlarının son dakikalarda açıklanmasının yanlış bir uygulama olduğunu dile getiren Orman, şöyle devam etti: "Eskiden önceden belirleniyordu. Koskoca bir şirketle işbirliği yapıyoruz. Bunun sonucunda Japonya'dan belki 500, 1000 turist gelecek. Japonya dediğimiz yer uçakla 15 saat.Japonya'daki, Malezya'daki insanlar için organizasyon yapmak gerekiyor. Şimdi Beşiktaş-Fenerbahçe maçı var. Nasıl olacak bu iş?Zor bir durum, zaten kolay olsa federasyona ihtiyaç olmaz.Orman, TFF başkanlığına aday olup olmayacağı yönündeki soru üzerine, "Beşiktaş'ta muhalefet çetesinin benden kurtulmak için beni göndermediği yer kalmadı. Bir belediye, bir TFF başkanı... Benim için Beşiktaş'ın başkanlığından üst makam yok. TFF'ye başkan adayı değilim" dedi.A Milli Takım'ın başına geçmesi beklenen Şenol Güneş hakkında konuşan Fikret Orman, hocalarının sezon sonuna kadar görevinde olduğunu söyledi. Orman, "Mayıs'ta kongremiz var. O günün şartlarına göre oturur konuşabiliriz. Şenol Abi kalmak isterse sözleşme öneririz. Kendisi federasyondan kırgınlıkla ayrılmış. Milli Takım teknik direktörlüğü koltuğuna oturma isteğine saygı ve sevgiyle bakarız. Bu durum maç oynanırken yıldırım düşürse ne olur gibi bir şey. Yıldırım düşerse paratonerimiz var, çeker yıldırımı" dedi. Güneş'in sezon sonuna kadar oynanacak milli maçlarda Ay-Yıldızlı ekibin başında olacağı iddialarına değinen Fikret Orman, "Bu konuda bize TFF'den talep gelmedi, gelemez de... Çünkü TFF'nin önce Şenol Güneş'le konuşması gerekiyor. Şenol hoca bizim kölemiz değil. Şuraya gideceksin, buradan çıkıp Urfa'daki maça gideceksin gibi bir organizasyon olamaz. Eğer hocamız, böyle bir durumu sıcak karşılayıp 'Kulübe sorayım' derse, o zaman bakarız" değerlendirmesini yaptı.VAR uygulamasında görev yapanların daha fazla eğitim alması gerektiğinin altını çizen Fikret Orman, hakemler hakkında da, "Türkiye'de 9 binin üzerinde hakem varmış. Bu kadar kişi içinden 20'si Süper Lig'de görev yapıyor. Bu iş zor ama yapacaksın. Futbolcular Türkiye'ye iyi niyetli gelip, sonradan iyi niyetli olmuyorlar. Hakemler burada oynayan takımı oynatmaya çalışmalı.Bir şeyler yapma hırsları var, gayet memnuniyet verici. Niyetleri iyi olursa Allah da yollarını açık eder" açıklamasını yaptı.Fikret Orman, bir Japon gazetecinin, "Japonya'dan yeni bir transfer yapmayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna da "Biz Japonya'dan transfer etmek için oyuncu almayız. Kagawa'yı iyi oyuncu olduğu için aldık. Fenerbahçe derbisi onun kendisini gösterebileceği bir maç. Bunun dışında Beşiktaş'ın kalitesine uygun bir futbolcu olursa kadromuza katarız" yanıtını erdi.Beşiktaş, Vodafone Park'ta düzenlenen törenle Dorak Tour ile kapsamlı bir işbirliğine imza attı. Törene siyah-beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman ve Dorak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Serdar Körükçü katıldı. Anlaşma kapsamında, 18 farklı ülkede 24 ofisi bulunan Dorak Tour, her yıl Türkiye'ye getirdiği yaklaşık iki yüz bin turistin İstanbul rotasına Vodafone Park'ı ekleyecek. Ayrıca yurt dışı ofislerinde Beşiktaş'ın tanıtımı için çalışmalarda bulunurken Uzakdoğu ülkelerinde Vodafone Park'ta maç izleme olanağı da sağlayan özel içerikli turlar düzenleyecek.Ahmet Serdar Körükçü, bu anlaşma ile Beşiktaş forması satışlarını 700 bine çıkaracaklarını söyledi.Siyah-beyazlıtakım, Fenebahçe maçının hazırlıklarını dün yaptığı tek antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, gözündeki enfeksiyon nedeniyle tedavisi süren Oğuzhan Özyakup yine yoktu. Burak Yılmaz ise yarım saat salonda çalıştıktan sonra takımdan ayrı olarak düz koşu yaptı.Beşiktaş'ın pazartesi günü Vodafone Park'ta oynayacağı F.Bahçe maçının biletleri, bugün saat 11.00'den itibaren satışa sunulacak. Bir kişinin en fazla iki adet alabileceği biletlerin 165 ile 1100 TL arasında satışa çıkacağı kaydedildi.