Kulübeye VAR hakkı verin

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYASPOR Başkanı Ali Şafak Öztürk, Başakşehir maçının hakemi Mete Kalkavan'ı ağır şekilde eleştirirken, bir de öneri ortaya attı. "Maçın kahramanı Kalkavan. İki yıllık başkanlık dönemimde gördüğüm en art niyetli hakem yönetimiydi" diyen Öztürk, "İnce doğrama yapıldı. VAR'dan sonra yeni türevleri çıktı. Eskiden direkt yapılıyordu. VAR geldi, tamam ama kullanın o zaman. Penaltıdır, değildir, buna girmeyeceğim ama bu sistem kullanılmalı. Takımlara bu hakkı verin, kulübeden itiraz hakkı olsun. VAR'a gidilme hakkı olsun. Hakem gitmiyorsa eğer odadaki insanlar uyarsın" şeklinde konuştu.