PFDK Trabzonspor’u doğradı!

Trabzonspor'da yaşanan ciddi ekonomik sıkıntıların çözümü için arayış devam ederken, TFF tarafından verilen cezalar da ciddi bir maddi yükümlülük getiriyor. Taraftarların 'çifte standart'
vurgusuyla isyan ettiği cezalar nedeniyle bu sezon bordo-mavili kulübe 11 farklı fatura çıkarıldığı ve toplam ödenen para cezasının 321 bin TL'yi bulduğu belirtildi. Ayrıca bugüne kadar 30 bini aşkın taraftarı da tribüne giriş yasağı alan bordo-mavililer, bu nedenle toplam bilet satışlarından da 1 milyon TL'den daha fazla zarar etti.
MANTIKLI DEĞİL!
BORDO-MAVILI kulübün başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, kesilen para cezalarından çok taraftarların maçlara girememesinin üzücü olduğunu belirterek, "Yaşadığımız zor dönemde yanımızda olmaya çalışan taraftarlarımız bu tür cezalar nedeniyle takımdan ayrı kalıyor. Kulüpler bir taraftan taraftarları ile kavuşmak isterken bir taraftan da tribün kapatma cezalarının bir mantığı yok. Çözüm bulunması gerek"
dedi.
5 OYUNCU GÖNDERİLDİ
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda bir süredir A takımla antrenmanlara çıkan genç futbolculardan Kerem Baykuş, Bekay Sefa Kara, Oğuzhan Açıl, Behlül Aydın ve Koray Kılınç yeniden altyapıya gönderildi. Bu futbolcuların bir süre altyapıyla antrenmanlara çıkacağı ve ardından durumlarının yeniden gözden geçirileceği öğrenildi. Karaman'ın bu isimlerle görüşerek hırslı şekilde çalışmalarına devam etmelerini istediği bildirildi.