PFDK Trabzonspor’u doğradı!

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'da yaşanan ciddi ekonomik sıkıntıların çözümü için arayış devam ederken, TFF tarafından verilen cezalar da ciddi bir maddi yükümlülük getiriyor. Taraftarlarınvurgusuyla isyan ettiği cezalar nedeniyle bu sezon bordo-mavili kulübe 11 farklı fatura çıkarıldığı ve toplam ödenen para cezasının 321 bin TL'yi bulduğu belirtildi.BORDO-MAVILI kulübün başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, kesilen para cezalarından çok taraftarların maçlara girememesinin üzücü olduğunu belirterek,dedi.Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın raporu doğrultusunda bir süredir A takımla antrenmanlara çıkan genç futbolculardan Kerem Baykuş, Bekay Sefa Kara, Oğuzhan Açıl, Behlül Aydın ve Koray Kılınç yeniden altyapıya gönderildi. Bu futbolcuların bir süre altyapıyla antrenmanlara çıkacağı ve ardından durumlarının yeniden gözden geçirileceği öğrenildi. Karaman'ın bu isimlerle görüşerek hırslı şekilde çalışmalarına devam etmelerini istediği bildirildi.