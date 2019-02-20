Son dakika: Fenerbahçe'ye sis engeli!

Rusya'nın Zenit takımıyla oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32'i turu rövanş maçı için Rusya'ya gidecek olan Fenerbahçe'nin uçağı sis nedeniyle kalkış yapamadı.

Bu gecikme nedeniyle Ersun Yanal'ın maç öncesi yapacağı basın toplantısı ve Fenerbahçe'nin antrenman saatinde de değişiklik oldu. Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Fenerbahçemiz, UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş maçında yarın akşam deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile Saint Petersburg Stadı'nda karşılaşacak.



Kafilemizi taşıyacak uçağın olumsuz hava koşulları sebebiyle belirlenen saatten geç kalkacak olması nedeniyle, Takımımızın medya programında değişiklik oldu.

Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ve bir futbolcumuzun katılacağı basın toplantısı saat 18.00'den 19.00'a, antrenman saati ise 18.30'dan 19.30'a alınmıştır. Basın toplantısı ve antrenman maçın oynanacağı Saint Petersburg Stadı'nda yapılacak.

Zenit'in basın toplantısı ise, saat 16.40'ta Saint Petersburg Stadı'nda düzenlenecek. Rakibimizin antrenmanı da saat 17.00'de başlayacak.

Her iki takım antrenmanının ilk 15 dakikası basına açık olacak."