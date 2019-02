Adem Büyük ve Jahovic'in cezaları belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş müsabakasında kırmızı kart gören Evkur Yeni Malatyasporlu Adem Büyük ile Fenerbahçe karşılaşmasında kırmızı kartla oyun dışında kalan Atiker Konyasporlu Adis Jahovic'e rakip takım oyuncularına yönelik ciddi faulleri nedeniyle 2'şer maçtan men cezası verdi. PFDK ayrıca Jahovic'i 8 bin 500 TL para cezasına çarptırdı.

Öte yandan Beşiktaş Kulübü'ne Evkur Yeni Malatyaspor maçındaki saha olayları nedeniyle 30 bin TL, Trabzonspor Kulübü'ne ise Aytemiz Alanyaspor müsabakasındaki saha olayları sebebiyle 20 bin TL para cezası verildi.

PFDK'nın açıklaması şu şekilde:

"1- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 15.02.2019 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT A, B, C, D, E ve DOĞU ALT E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu ADEM BÜYÜK'ün, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 15.02.2019 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 16.02.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN G, H, O blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu ADIS JAHOVIC'in, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

4- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 17.02.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT J ve GÜNEY KALE ARKASI ALT J blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 17.02.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. idarecisi CÜNEYT SÖYLEN'in, akreditasyon kartını başkalarının kullanımına izin vermesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BURSASPOR Kulübünün, 16.02.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 124 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- HATAYSPOR Kulübü idarecisi MİTHAT BAKLACI'nın, 16.02.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 7 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HATAYSPOR Kulübü idarecisi AYDIN TOKSÖZ'ün, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 7 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ADANA DEMİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu ÜMİT ÖZAT'ın, 16.02.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK'nın, 17.02.2019 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI MİSAFİR B ve C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- AFJET AFYONSPOR Kulübünün, 17.02.2019 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR - GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON D,E,F,G ve KUZEY KALE ARKASI C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 18.02.2019 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - ABALI DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

12- ABALI DENİZLİSPOR Kulübünün, 18.02.2019 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - ABALI DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."