Avantaj Fenerbahçe’de

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe, yüzünün güldüğü UEFA Avrupa Ligi'nde sahne alıyor. Ersun Yanal yönetimindeki sarı-lacivertliler, son 32 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Rus ekibi Zenit karşısında, deplasmanda tur arayacak. Geçen hafta Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçı İslam Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan Kanarya, avantajını koruyarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor. Saint Petersburg şehriyle aynı ismi taşıyan statta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İngiltere'den hakem Michael Oliver yönetecek.Fenerbahçe Rusya'da alacağı her türlü galibiyet ve beraberlikte son 16 turu biletini alacak. Sarı-lacivertliler, gol attığı tek farklı mağlubiyetlerde de son 16 biletini almayı başaracak.Michael Oliver (İngiltere)beIN SPORTS 120:55,Saint Petersburg-8 derece / Açık