Aynen devam!

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'de 1-0 kazanılan ilk maçtaki orta alan kurgusu bozulmayacak. Mehmet Topal ve Jailson çift ön libero olarak görev yapacak. Önlerinde de ilk maçın yıldızlarından Eljif Elmas oynayacak. Forvette ise bu kez Islam Slimani yerine Ayew olacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Konyaspor maçındaki performansı nedeniyle Slimani'yi tamamen sildiği, bundan böyle Soldado'nun olmadığı maçlarda Ayew'in görev yapacağı kaydedildi.F.BAHÇE'YI Saint Petersburg'a götüren uçak İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle iki saat rötarlı kalktı. Sarı-lacivertli takım, dün akşam yaptığı antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak karşılaşma saatini beklemeye başladı.ZENIT Teknik Direktörü Sergei Semak, "Rövanş, İstanbul'daki maçtan daha farklı olacak. Bazı eksiklerimiz var ama bunlar bahane değil. F.Bahçe karşısında kesinlikle agresif oynamamız gerekiyor" dedi.