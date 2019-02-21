Benfica Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Benfica canlı izle

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya geliyor. Son 32 turunda geçtiğimiz hafta sahasında 2-1 mağlup olan temsilcimiz, avantajı Portekiz ekibine kaptırmıştı. Zorlu mücadelede 1-0'lık skor Galatasaray'a yetecek. Karşılaşma öncesi Türkiye'de milyonlarca futbolsever heyecanla maç ile ilgili detayları arıyor. Ayrıca merak konusu olan sorular arasında 'Benfica Galatasaray maçı saat kaçta' ve 'Benfica Galatasaray maçı hangi kanalda' soruları bulunuyor. Biz de Sabah.com.tr olarak, maç ile ilgili detayları, oynamayacak oyuncuları, yayın saatini ve kanalını sizler için bu haberimizde derledik…

BENFİCA GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Benfica Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde iki takım hakkındaki son haberleri muhtemel 11'leri bulabilirsiniz.