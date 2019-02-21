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hangi kanalda? Galatasaray Benfica canlı izle

’nde son 32 turu heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz , deplasmanda Portekiz temsilcisi ’ya konuk oluyor. Özellikle yeni transferleriyle ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapan sarı kırmızılı ekip, Avrupa arenasında zorlu sınava çıkıyor. İlk maçı sahasında 2-1 kaybeden temsilcimiz Portekiz’de tur peşinde! Karşılaşma öncesi merak edilen konular arasında ‘Benfica Galatasaray ’ ve ‘Benfica Galatasaray maçı hangi kanalda’ soruları merak konusu oldu. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak bu sorunun yanıtı, yayın bilgileri ve maç ile ilgili yaşanan gelişmeleri sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 21.2.2019 21:17 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 21:17
Benfica Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Benfica canlı izle

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya geliyor. Son 32 turunda geçtiğimiz hafta sahasında 2-1 mağlup olan temsilcimiz, avantajı Portekiz ekibine kaptırmıştı. Zorlu mücadelede 1-0'lık skor Galatasaray'a yetecek. Karşılaşma öncesi Türkiye'de milyonlarca futbolsever heyecanla maç ile ilgili detayları arıyor. Ayrıca merak konusu olan sorular arasında 'Benfica Galatasaray maçı saat kaçta' ve 'Benfica Galatasaray maçı hangi kanalda' soruları bulunuyor. Biz de Sabah.com.tr olarak, maç ile ilgili detayları, oynamayacak oyuncuları, yayın saatini ve kanalını sizler için bu haberimizde derledik…

BENFİCA GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Benfica Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde iki takım hakkındaki son haberleri muhtemel 11'leri bulabilirsiniz.

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Benfica Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? Galatasaray Benfica canlı izle
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