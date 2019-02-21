BUGÜN NELER OLDU

Beşıktaş'ın 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında forma şort sponsoru Bahçeşehir Koleji oldu. Siyahbeyazlıların sponsorluk karşılığında yıllık 1 milyon Euro alacağı belirtildi. İmza törenine Başkan Fikret Orman ve aynı zamanda kulübün yöneticisi olan Bahçeşehir İcra Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Hüseyin Yücel katıldı.BEŞİKTAŞ ile Fenerbahçe arasında Pazartesi günü Vodafone Park'ta oynanan derbinin biletleri 165 ile 1100 TL arasında satışa çıkarıldı. İki ezeli rakibin mücadelesinde bazı kategorilerin biletleri 27 Şubat'taki Real Madrid-Barcelona maçının üzerine çıktı. Bütün dünyanın merakla beklediği El Clasico'nun biletleri 75 Euro'dan başlayan fiyatlarla (450 TL) satışa sunuldu. Bu rakamla Vadofone Park'taki derbi için 1. kategorinden bilet alınabiliyor.GÖZÜNDEN problem yaşayan Oğuzhan'ın tedavisinin 1-2 gün daha süreceği belirtildi. Burak Yılmaz'ın ise yüksek tempolu idmanlardan kaynaklanan kas ağrısı yaşadığı ve tedbir amaçlı hafif düz koşu yaptığı açıklandı. İki futbolcunun da Fenerbahçe maçında forma giyebilecekleri öğrenildi.