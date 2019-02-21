Gereken cevabı vereceğiz

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica rövanşı öncesi iddialı konuştu. Terim, "Benfica, İstanbul'da oyunun genelinde ve ikili mücadelelerde bizden daha fazla ayakta kaldı, bizden daha fazla koştu. Bu doğrultuda yapılacak tek şey sahada her şeye cevap vermek." dedi.Terim, "Benfica'nın 11'ine çok aldırış etmiyorum.Benfica'da hangi oyuncu değişirse değişsin, oyun anlayışı çok fazla değişmez" sözleriyle karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerini tamamladı. Tecrübeli teknik adam, "Ülke futbolu geriye mi gidiyor" sorusuna ise şu yanıtı verdi:Fiorentina'da oynadığı dönemde Fatih Terim'in öğrencisi olan Nuno Gomes, kampa gelip eski hocasını ziyaret etti. Gomes, "Benfica avantajlı görünse de Fatih hocam taktikleriyle her şeyi başarır" dedi.