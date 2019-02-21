Gereken cevabı vereceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica rövanşı öncesi iddialı konuştu. Terim, "Benfica, İstanbul'da oyunun genelinde ve ikili mücadelelerde bizden daha fazla ayakta kaldı, bizden daha fazla koştu. Bu doğrultuda yapılacak tek şey sahada her şeye cevap vermek. Tabii ki ilk maçın avantajıyla ve ateşli taraftar desteğiyle Benfica favori olan taraf ama oyuncularımıza neler yapmaları gerektiğini anlattık
" dedi.
MÜCADELE DIŞARI İLE OLMALI
Terim, "Benfica'nın 11'ine çok aldırış etmiyorum. Önemli olan bizim takımımızın ne yapacağı.
Benfica'da hangi oyuncu değişirse değişsin, oyun anlayışı çok fazla değişmez" sözleriyle karşılaşmaya ilişkin değerlendirmelerini tamamladı. Tecrübeli teknik adam, "Ülke futbolu geriye mi gidiyor" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Başarının en büyük karşılığı istikrardır. Birçok sebep sayabilirim ama kendi içimizde yapmış olduğumuz mücadeleyi dışarıda Avrupalılar ile yaparsak daha başarılı olacağız."
FATİH HOCAM BAŞARIR...
Fiorentina'da oynadığı dönemde Fatih Terim'in öğrencisi olan Nuno Gomes, kampa gelip eski hocasını ziyaret etti. Gomes, "Benfica avantajlı görünse de Fatih hocam taktikleriyle her şeyi başarır" dedi.