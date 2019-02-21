Kagawa’yı heyecan bastı

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in cezalı olması, ara transferde takıma katılan Shinji Kagawa'ya 11 yolunu açtı... Borussia Dortmund'da son dönemde forma şansı bulamayan Japon yıldız, F.Bahçe derbisiyle birlikte 118 günlük aranın ardından ilk kez resmi bir maçta ilk 11'de sahaya çıkacak.Kagawa, Bundesliga'da ise Hoffenheim'a karşı 22 Eylül 2018'de Dortmund formasıyla ilk 11'de mücadele etmişti.BEŞİKTAŞ'TA F.Bahçe derbisi için geri sayım sürerken Şenol Güneş, talebeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Oyuncularından rakiplerinin ligdeki durumlarına aldanmamalarını isteyen tecrübeli hocanın, "F.Bahçeli futbolcular içinde bulundukları durumdan dolayı, sahaya hırslı çıkacaklar. Sakın hafife almayın" dediği öğrenildi.SIYAH-beyazlıların derbi kadrosu şekillenmeye başladı. Yeni Malatyaspor maçında iyi oynamasına rağmen çok gol kaçırdığı için eleştirilerin hedefi olan Jeremain Lens, Fenerbahçe karşılaşmasında da ilk 11'de yer alacak. Hollandalı oyuncu sağ kanattan sola geçecek, Ricardo Quaresma ise sağ kanatta forma giyecek. Bir diğer rekabetin yaşandığı sol bekte ise Caner Erkin'in formayı giymesi, Brezilyalı Adriano'nun ise yedek soyunması bekleniyor.