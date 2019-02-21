Novak ve Uğurcan müjdesi

TRABZONSPOR Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, sakat futbolcular için konuştu:
ONAZİ: Rehabilitasyon süreci sürüyor. 3-4 hafta içinde yürüme egzersizlerine başlayacak.
PEREİRA: Sol ayak tarak kemiğindeki kırık kaynıyor.
Gelecek hafta yürümeye başlayacak.
ABDÜLKADİR ÖMÜR: Sol topuğundaki ağrılar azaldı. Koruma amaçlı salonda çalışıyor.
AMİRİ: Alanya maçında sağ kalçasından sakatlandı, tedavisine başlandı.
IBANEZ: Sağ kalf bölgesinde ödem var. Tedavisi sürüyor.
UĞURCAN: Sol arka uyluk kasındaki sakatlık iyileşti. Takımla çalışıyor.
NOVAK: Sol ayak başparmağındaki kırıkla ilgili şikâyetleri bitti.