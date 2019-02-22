Avrupa için Türkiye Kupası

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, 11 günde art ardaile oynayacakları 3 deplasman maçında en iyi sonucu alarak hem ligde hem de kupada mücadelelerini en üst seviyede sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi. Şahin, "Süper Lig'de elbette üst sıralarda olmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzemize götürmek istiyoruz." diye konuştu.