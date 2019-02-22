Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Avrupa için Türkiye Kupası

Avrupa için

Giriş Tarihi: 22.2.2019
Avrupa için Türkiye Kupası
Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, 11 günde art arda Göztepe, Ümraniyespor ve Kasımpaşa ile oynayacakları 3 deplasman maçında en iyi sonucu alarak hem ligde hem de kupada mücadelelerini en üst seviyede sürdürmeyi hedeflediklerini söyledi. Şahin, "Süper Lig'de elbette üst sıralarda olmayı hedefliyoruz. Bunun yanı sıra Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzemize götürmek istiyoruz. Avrupa hedefimiz için uzun yıllardır hasret kaldığımız Türkiye Kupası'nı bu sezon kazanacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Avrupa için Türkiye Kupası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN