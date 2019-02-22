Beşiktaş’a hazırlanmalıyız

BUGÜN NELER OLDU

Maçın hemen başında çalıştıkları yerden gol yediklerini belirterek sözlerine başlayan F.Bahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, şunları söyledi: "Toparladık. İlk yarıda sonucu aldık. Rakibin direncini de kırdık ama çıkarken top kaybı, bizi üzdü. Kimin yaptığı önemli değil. Doğru yoldayız ama sonuç alamıyoruz. Kıracağız, bu kırılacak.MOSES, "Futbol bu. Başka bir açıklama bulamıyorum. Yaptığımız hatalar, sonucu bu hale getirdi. Bu hatalardan ders çıkarmalıyız. Başımızı öne eğmektense, takım halinde önümüze bakmalıyız" diye konuştu.