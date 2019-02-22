Beşiktaş'ın derbi ustaları

Süper Lig'de Beşiktaş- Fenerbahçe derbisine sayılı günler kalırken, siyah beyazlıların en önemli kozlarından biri de kariyerleri boyunca çok sayıda derbi maça çıkan yabancı oyuncuları olacak. Dünyanın dört bir yanında 236 derbi maça çıkan Beşiktaş'ın yabancıları bu maçlarda 91 galibiyet, 66 beraberlik aldı ve 79 maçtan ise yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlıların derbi konusunda en deneyimli ismi ise 73 maçla Ricardo Quaresma oldu. Portekizli; İtalya, İspanya, Portekiz ve Türkiye'de çıktığı bu derbilerin 24'ünü kazandı, 23 maçtan ise beraberlikle ayrıldı.

EL CLASİCO'DA 14 MAÇA ÇIKTILAR

KARTAL'IN iki deneyimli yabancısı Adriano (Barcelona- 13) ve Quaresma (Real Madrid-1) toplam 14 kez El Clasico'da forma giydi. Bu listede Boca- River Plate (Medel), Manchester United-Manchester City (Kagawa), Inter- Milan (Quaresma-Medel), Liverpool-Manchester United (Karius, Kagawa) rekabetleri yer aldı.

Quaresma kariyeri boyunca F.Bahçe'ye karşı 14 maça çıkarken, 2 gol attı. Portekizli'nin kariyerinde en fazla rakip olduğu 2. takım bu maç sonrası Fenerbahçe olacak.

Kariyerinde 22 kez ile en fazla Real Madrid'e rakip olan Adriano, daha önce Fenerbahçe'ye karşı 7 maça çıktı ve 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi aldı.