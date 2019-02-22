Bir yıl sonra Bülent Yıldırım

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Pazartesi derbisinin hakemi belli oldu: Bülent Yıldırım... Yeni MHK'nın da ilk derbisi olan Beşiktaş-Fenerbahçe maçında Ankara bölgesi hakemi Bülent Yıldırım düdük çalacak.. 12. derbisini yönetecek Yıldırım, daha önce bir kez, 2014-15'te Beşiktaş-Fenerbahçe maçında düdük çalmış ve kazanan 2-1'le sarı-lacivertliler olmuştu. Beşiktaş, Yıldırım'ın görev yaptığı 5 derbide sadece bir kez kazanırken, iki beraberlik iki de yenilgi aldı. Fenerbahçe ise Yıldırım'ın yönettiği 7 derbiden 3 beraberlik, ikişer galibiyet ve beraberlikle ayrıldı.