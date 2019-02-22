Bırakın PAF takımı oynasın

Türkiye'de taraftarlarını üzen Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ne de trajikomik
bir şekilde veda etmesi sarı-lacivertli taraftarları çileden çıkardı. Özellikle Mehmet Topal'ın büyük hatası ile yenilen 3. golden sonra sosyal medyadan tepki mesajları yağdı.
İşte Fenerbahçeli taraftarların önlenemeyen isyanı:
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Bu kulüp maddi sorunlardan dolayı buralara düştüyse, bırakın artık PAF takımı oynasın... Bunlar 5 kuruş bile hak etmiyor.
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Gol umudu Slimani!!! Ne zaman güvensek bizi yarı yolda bırakan, tüm sezon dünyaları kaçıran adam umut oluyor!
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Sahada olan; Topal-Şener-Hasan Ali- Alper Potuk... İnşallah Fenerbahçe ile son sezonunuzdur...
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1.Lig'de
oynayamayacak Alper diye bir oyuncumuz var. Alper, Topal, Hasan Ali, Şener sayesinde 7 kişi oynuyor takım.
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Ersun Yanal'ın geldiği günden beri oyuncu değişiklikleri felaket. Bu nasıl hoca!
-Şener'in ilk yarıda açtığı isabetli orta sayısı: 0... Hasan Ali'nin ilk yarıda açtığı isabetli orta sayısı: 0...
Evinde maç izleyen herhangi
bir Fenerbahçe taraftarının ilk yarıda açtığı
isabetli orta sayısı: 0...
VOLKAN ÜSTÜYILDIZ - 3 SORU - 3 CEVAP
Ersun Yanal'ın ilk 11 tercihlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Slimanı'sız kadro birçok varyasyona yatkın olması ile akla yatkındı. Ancak Alper Potuk tercihi burada göze battı. Mevcut kadrodaki kanat oyuncusu sıkıntısı Alper'i mazur gösterebilir ama bu oyuncunun performansı büyük hayal kırıklığı idi. Zaten Ersun hoca da ona 45 dakika tahammül edebildi.
Fenerbahçe'nin eksikleri nelerdi?
Öncelikle lider oyuncu...İkinci yarı Tolgay'ın oyuna girmesi bile Fenerbahçe'nin saha içindeki görüntüsünü bir tık yukarı çekti. Yeterli miydi? Hayır. Ancak bu dokunuş bile sahadaki 11 benzemezin biraz takım gibi görünmesini sağladı. Genel olarak ise sol bek, 10 numara ve forvet mevkileri içler acısıydı.
Bu görüntüden derbi için ne çıkarabiliriz?
Zenit maçındaki 11'den birçok futbolcu Beşiktaş maçında olmayacak. Isla, Soldado, Zajc ile çok farklı bir F.Bahçe olacaktır sahada ancak sarı-lacivertlilerin problemi kalite olduğu kadar mental de... Dün geceki gibi maçın başında gelebilecek Beşiktaş golü veya golleri farklı senaryoları da beraberinde getirecektir...