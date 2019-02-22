CANLI | Göztepe-Trabzonspor

İLK YARI SONUCU
GÖZTEPE 0-1 TRABZONSPOR (27' Rodallega)
STAT: Bornova
HAKEM: Mustafa Öğretmenoğlu
SAAT: 20.30
YAYIN: beIN SPORTS HD1
GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Reis, Agbenyenu, Poko, Borges, Yasin, Castro, Serdar, Jerome,
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
TRABZONSPOR: Arda, Kamil, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Yusuf, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme ve Rodallega.
Teknik Direktör: Ünal Karaman
MAÇTAN DAKİKALAR
Karşılaşmanın 3. dakikasında Sosa'nın ceza alanı dışından attığı sert şutta top yandan dışarı çıktı.
5. dakikada Berkan'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Jerome'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
20. dakikada Castro'nun ceza alanı dışından kaleye gönderdiği top yandan dışarı çıktı.
27. dakikada Trabzonspor öne geçti. Göztepe'nin kullandığı köşe vuruşundan sonra top orta alandaki Yusuf Yazıcı'ya kadar geldi. Hızlı gelişen atakta Yusuf Yazıcı'nın pasıyla topla buluşan Rodallega bir süre topla ilerledikten sonra meşin yuvarlağı tekrar Yusuf Yazıcı'ya aktardı. Yusuf Yazıcı'nın ceza alanı içine girdikten sonra attığı şutta kaleci Beto'dan dönen topla buluşan Rodallega kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
Müsabakanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.