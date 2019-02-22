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Haftanın futbolcusu

UEFA 'nde Son 16 Turu'nda haftanın futbolcusu 'in Uruguaylı futbolcusu seçildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019 16:17
Haftanın futbolcusu Diego Godin
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Son 16 Turu'nda bu haftanın futbolcusu belli oldu. Şampiyonlar Ligi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Atletico Madrid'in Uruguaylı futbolcusu Diego Godin'in haftanın futbolcusu seçildiğini duyuruldu. Atletico Madrid, Wanda Metropolitano'da karşılaştığı Juventus'u 2-0 yenerek rövanş için avantajlı skor elde etmişti. Savunmada Juventus hücumcularını durduran Godin, mücadelenin 83. dakikasında da rakip fileleri havalandırarak takımının ikinci golünü kaydetmişti.
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Haftanın futbolcusu Diego Godin
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