Portekiz polisi havaya ateş açtı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul dışında Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden akın eden bine yakın sarı-kırmızılı taraftar Portekiz'de Galatasaray'ı yalnız bırakmadı. Maç öncesi Lizbon meydanında polisle gurbetçiler arasında kısa süreli arbede yaşandı, arama yapmak isteyen polisler havaya 3 el ateş etti. Öte yandan bir taraftar, polisle yaşadığı sorun nedeniyle gözaltına alındı.Türk Hava Yolları (THY) etkili sis nedeniyle dün saat 13.00'teki Lizbon seferini iptal etmek zorunda kalınca G.Saray taraftarının Benfica maçına yetişememesi durumu ortaya çıktı. Bunun üzerine THY, ana ulaşım sponsorluğu kapsamında Galatasaray kafilesini maç sonrası İstanbul'a getirmek üzere Lizbon'a göndereceği charter seferini taraftarlara açtı.