Avrupa Ligi’nde kuralar çekildi

BUGÜN NELER OLDU

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. Kurada aynı ülkeden takımların eşleşmesine izin verilirken, bu turda ilk maçlar 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta yapılacak. Fenerbahçe'yi eleyen Zenit, İspanyol temsilcisi Villarreal ile eşleşirken, Galatasaray'ı kupa dışına iten Benfica ise Dinamo Zagreb'in rakibi oldu. Diğer eşleşmeler şöyle: Chelsea (İngiltere) - Dinamo Kiev (Ukrayna), Eintracht Frankfurt (Almanya) - Inter (İtalya), Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya), Valencia (İspanya) - Krasnodar (Rusya), Sevilla (İspanya) - Slavia Prag (Çekya), Arsenal (İngiltere) - Rennes (Fransa).