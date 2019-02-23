Başakşehir’in rakibi Bursa

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de en yakın rakibi G.Saray'ın 6 puan önünde lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 24 puanla düşme hattında yer alan Bursaspor'u konuk edecek.Mücadelenin hakemi Halis Özkahya. Başakşehir'de sakatlığı bulunan Clichy forma giyemeyecek. Epureanu'nun durumu da maç saatinde belli olacak. Ev sahibi turuncu-lacivertli ekip, son sekiz maçında yenilgi yüzü görmezken, 5 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Konuk yeşil-beyazlılar ise 8 maçtır üç puana hasret.