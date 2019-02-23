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“Beş şampiyonluğun ikisini bizden çaldınız”

Giriş Tarihi: 23.2.2019
“Beş şampiyonluğun ikisini bizden çaldınız”
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid'e 2-0 mağlup olan Juventus'ta Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, maç içinde Atletico Madrid taraftarlarına eliyle 5 yaparak 5 Şampiyonlar Ligi kazandığı göndermesinde bulunmuştu. Ronaldo'ya Atletico Madrid Başkanı Enrique Cerezo'dan cevap gecikmedi. Cerezo, "Ronaldo'nun beş tane Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu kabul etmiyorum çünkü 3'ünü Atletico Madrid'e karşı kazanmadı. Bize karşı kazandıkları 2 tanesini ise haksız yere kazandılar" şeklinde konuştu.
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“Beş şampiyonluğun ikisini bizden çaldınız”
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