Derbiye hazırım

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın ara transferde Borussia Dortmund'dan kiraladığı Shinji Kagawa'nın, Fenerbahçe derbisinde sarı kart cezalısı Adem Ljajic'in yokluğunda 10 numara pozisyonunda forma giymesi bekleniyor.teknik direktör Şenol Güneş'le bir görüşme yaparak kendisini hazır hissettiğini söyledi. Tecrübeli futbolcu,dedi. Beşiktaş'la 3 maçta toplam 63 dakika sahada kalan Kagawa, ilk karşılaşmasında 3 dakika içinde iki kez ağları sarsmayı başarmıştı.Gazetesi'ne verdiği röportajda Kagawa'nın siyah-beyazlı kulüpteki geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Orman, "Dortmund'la yaptığımız anlaşmada en başta satın alma opsiyonu da bulunuyordu. Fakat daha sonra bunun sözleşmeden çıkarılmasını talep ederek bize, 'Kagawa orada kalmak isterse size yardımcı oluruz' dediler. Aramızda bir centilmenlik anlaşması var. Kagawa, İstanbul ve kulüp ortamını beğenirse büyük bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Orman kamp ve dostluk maçı için yazın Japonya'ya gitmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tek idmanla sürdürdü. Antrenmanı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yöneticiler Ahmet Kavalcı ve Hüseyin Mican da izledi. Orman, çalışma sonrası teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla bir süre sohbet ederek moral verdi.Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu'nun 2019 yılı 1. olağan toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Vodofane Park'ta saat 10.30'da başlayacak toplantı, siyah-beyazlı kulüpte mayıs ayında yapılacak olan seçimli kongre öncesi son divan kurulu olma özelliğini taşıyor. Başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu, toplantıda eleştirilere cevap verecek. Orman'ın özellikle son dönemde oluşan muhalefetin iddialarına yönelik açıklamalarda bulunması bekleniyor.Yeni Malatya maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ljajic, özür diledi. Siyah-beyazlı yönetim, "Hayatımın en kahrolduğum zamanlarından birisini yaşıyorum. Yaptırımınız olursa da saygı duyarım" diyen Sırp yıldıza ceza vermeme kararı aldı.