BUGÜN NELER OLDU

Kasımpaşa'da sezonun ilk yarısında attığı 20 golle krallık yarışında fark yapan, Galatasaray'da ise 'hayalet adam' görüntüsüne bürünen Mbaye Diagne taraftarların da tepkisini çekmeye başladı., penaltıdan gol attığı Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte oynadığı 4 maçta toplamda sadece 9 kez rakip ceza alanında topa dokunabildi.Rakip kalenin önünde topla buluşmakta oldukça zorlanan golcü futbolcu, Galatasaray forması altında bu alanda Kasımpaşa'ya oranla üçte bir oranında daha az başarılı oldu.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in zamana ihtiyacı olduğunu söyleyerek sahip çıktığı Diagne için taraftarlar ise,yorumları yaptılar.Diagne'yi 10 milyon Euro'ya alan G.Saray, Eren Derdiyok'a lisans çıkarmadı. Diagne gibi Kasımpaşa'dan gelen Eren, sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk 4 maçta 4 gol atmıştı. Eren'in halefi Diagne ise ilk 4 maçında 1 kez penaltıdan ağları sarstı. Bonservisine 4 milyon Euro ödenen Eren'in iyi başladığı G.Saray kariyeri kötü bitti. Diagne ise kötü başladığı G.Saray kariyerini olumlu anlamda değiştirmeye çalışacak.Diagne'nin devre arası ve aldığı ceza nedeniyle maç eksiği var ve güçlü değil. Bunu 2-3 haftada aşar. Disiplin problemini de Fatih Terim çözer. Geriye takıma katkısı ve atacağı goller kalıyor. Trezeguet'nin Diagne'ye attırdığı golleri hatırlamak lazım. Onyekuru ile Feghouli'den ve kanatlardan henüz desteği alamadı. Burada kilit adam Emre Akbaba olacak. Galatasaray, Ndiaye'yi 6 numaraya çekip Diagne'nin arkasında Belhanda ve Emre Akbaba'yı kullanırsa oyuncunun hem skor hem de asist katkısı takımını yukarı taşır.Belhanda-Feghouli ikilisi kısa paslarla oynadıkları için Diagne bu oyunculara ayak uyduramıyor. Kasımpaşa'da Trezeguet hücuma kalktığında Diagne de nereye gideceğini iyi biliyordu. Galatasaray'ın oyuncu yapısı Kasımpaşa'da olan Diagne'yi yaratamaz. Yani birileri Trezeguet rolüne soyunmalı. Diagne orta ile beslenen ve dönen toplarda gol vuruşlarıyla ünlenen bir oyuncu. Emre Akbaba'nın ilk 11'e girmesiyle beraber Mbaye Diagne golcülüğüne kavuşur.