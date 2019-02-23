Messi ve Salah pepsi için oynadı

BUGÜN NELER OLDU

Ünlü içecek firması Pepsi, yeni uluslararası 'Futbolu Doyasıya Yaşa' platformu ve reklam sloganıyla, 2019 Şampiyonlar Ligi futbol kampanyasının prömiyerini gerçekleştirdi. Barcelona'nın yıldızı Messi ve Liverpool'un gol makinası Salah'ın başrolünü paylaştığı, ismi 'Son Kalan Kutu' olan reklamın konusu ise şöyle: Süper ikili, uzak bir benzin istasyonuna ulaştıklarında dolapta sadece bir Pepsi kutusunun kaldığını görürler ve o son kutu için bir aksiyon fi-l mini andıran müthiş bir mücadele başlar...