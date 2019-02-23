Serdar Azmoun’u Terim istemiş!

BUGÜN NELER OLDU

Attığı iki golle Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nin dışına iten isim olan Serdar Azmoun'u sezon başında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği ortaya çıktı.Rubin Kazan sezon içinde Serdar Azmoun'uZenit'e sattı. Yine Fatih Terim'in yazın transferine olumlu rapor verdiği Polonyalı golcü'i de Genoa 4.5 milyon Euro'ya kaptı ve ara transferde 35 milyon Euro'ya Milan'a yolladı.