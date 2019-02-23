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’u Terim istemiş!

F.Bahçe’yi Avrupa dışına iten ’in İranlı genç forveti için G.Saray’ın eski kulübüne kiralama teklifi yaptığı ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 23.2.2019
Serdar Azmoun’u Terim istemiş!
Attığı iki golle Fenerbahçe'yi Avrupa Ligi'nin dışına iten isim olan Serdar Azmoun'u sezon başında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in istediği ortaya çıktı. Gomis'i satan ancak FFP yüzünden bonservis ödeyecek bütçesi olmayan Galatasaray, İranlı genç forvet için Rubin Kazan'a kiralama teklifinde bulundu ancak olumsuz yanıt aldı. Rubin Kazan sezon içinde Serdar Azmoun'u 12 milyon Euro'ya Zenit'e sattı. Yine Fatih Terim'in yazın transferine olumlu rapor verdiği Polonyalı golcü Piatek'i de Genoa 4.5 milyon Euro'ya kaptı ve ara transferde 35 milyon Euro'ya Milan'a yolladı.
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Serdar Azmoun’u Terim istemiş!
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