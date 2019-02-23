Tottenham Şampiyonlar Ligi yolunda yara aldı

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Tottenham, konuk olduğu Burnley'ye 2-1 yenilerek zirve yarışında yara aldı.

Premier Lig'de Tottenham, Turf Moor Stadı'nda Burnley'nin konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran ev sahibi Burnley, 57. dakikada Chris Wood'un golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Tottenham, 65. dakikada yıldız oyuncusu Harry Kane'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Kontrataklarla etkili olan Burnley, 83. dakikada Ashley Barnes'ın golüyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 3. sıradaki Tottenham ile lider Manchester City arasındaki puan farkı 5'e çıktı. Burnley ise 30 puan ve maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi.

Burnley'ye 2-1 yenilen Tottenham'da menajer Pochettino, maçın ardından hakem Mike Dean'in üzerine yürüdü. İkili arasında sözlü bir tartışma yaşandı. pic.twitter.com/Tx2IyEGe7N — Sabah Spor (@sabahspor1) February 23, 2019