Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Tottenham Şampiyonlar Ligi yolunda yara aldı

Tottenham Şampiyonlar Ligi yolunda yara aldı

'in 27. haftasında Tottenham, deplasmanda 'ye 2-1 mağlup oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2019 17:44
Tottenham Şampiyonlar Ligi yolunda yara aldı

İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında Tottenham, konuk olduğu Burnley'ye 2-1 yenilerek zirve yarışında yara aldı.

Premier Lig'de Tottenham, Turf Moor Stadı'nda Burnley'nin konuğu oldu.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran ev sahibi Burnley, 57. dakikada Chris Wood'un golüyle 1-0 öne geçti. Çabuk toparlanan Tottenham, 65. dakikada yıldız oyuncusu Harry Kane'in ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Kontrataklarla etkili olan Burnley, 83. dakikada Ashley Barnes'ın golüyle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 3. sıradaki Tottenham ile lider Manchester City arasındaki puan farkı 5'e çıktı. Burnley ise 30 puan ve maç fazlasıyla 13. sıraya yükseldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Tottenham Şampiyonlar Ligi yolunda yara aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN