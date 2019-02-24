10 kişilik Altay, Giresunspor'u devirdi

Spor Toto 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği Altay'a 2-1 mağlup oldu.

1'inci dakikada Hüsamettin'in kısa düşen pasını sağdan Kappel ortaladı. Paixao'nun kafa vuruşunda top Kayacan'ın ellerinde kaldı.

25'inci dakikada rakibine faul yapan Tavares gördüğü ikinci sarı karttan oyun dışı kaldı. 28'inci dakikada Tevfik'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Landel, kaleyi denedi. Top az farkla yandan auta gitti.

35'inci dakikada Hüsamettin'in soldan ortaladığı topu Altay savunması indirdi, topu önünde bulan Landel ceza sahasına girecekken yerde kaldı ancak hakem Landel'in daha önce topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle atışı konuk takıma verdi.

37'nci dakikada Emre rakip sahada topu rakibine attı. Özgür bir süre topu sürdü ve sol kanattaki Kappel'in önüne bıraktı. Topla ilerleyen Kappel meşin yuvarlağı kaleci Kayacan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 0-1.

44'üncü dakikada sağdan kullanılan köşe atışına Muhammed yükseldi. Savunmanın uzaklaştırdığı ikinci topu Volkan arka direğe ortaladı. Tanase'nin şutu az fakla üstten auta gitti.

53'üncü dakikada sol kanattan Hüsamettin Tut ortaladı, Dauda'nın kafa vuruşu arka direk dibinden auta çıktı.

56'ncı dakikada Volkan'ın sağ kanattan ve yerden içeriye gönderdiği topa Dauda'dan önce Altay savunması müdahale etti.

65'inci dakikada Tevfik'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Dauda kaleyi denedi, Aydın köşeyi kapattı ve gole izin vermedi.

76'ncı dakikada Giresunspor köşe atışı kullandı ve arka direkte topu kapan Yasin bir süre topu sürdükten sonra Putsila'yı gördü. Putsila da Paixao'yu kaçırdı. Paixao düzgün bir vuruşla takımını iki farklı öne geçirdi: 0-2.

83'üncü dakikada Giresunspor farkı bire düşürdü. Köşe atışından gelen topu Dauda arkaya çıkardı. Arka direkte topla buluşan Landel, sert ve isabetli bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi.

Maç da başka gol olmayınca Altay, Giresunspor'u 2-1 yendi.

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Özgüç Türkalp (xx), Soner Maraş (xx), Anıl Usta (xx)

GİRESUNSPOR: Kayacan (x), Berkan (xx), Aykut (xx), Orhan (xx), Hüsamettin Tut (xx) (Dk. 60 Yasin x), Tevfik (xx), Michel Landel (xxx), Emre (x) (Dk. 42 Muhammed xx), Cristian Tanese (xx), Zoro Syriac (x) (Dk. 42 Volkan xx), Abiola Dauda (xx)



ALTAY: Aydın (xxx), Yasin (xx), Gençer (xxx), Ulaş (xxx), Özgür (xxx), Ferhat (xx), Lopez Tavares (?), Andreas Tatos (xx) (Dk. 66 Merter x), Anton Putsila (xx) (Dk. 90+1 Hüsamettin Yener), Leandro Kappel (xxx), Marco Paixao (xxx) (Dk. 90+4 Sinan)

SARI KARTLAR: Orhan, Aykut, Tevfik, Berkan, Muhammed (Giresunspor), Putsila, Kappel, Aydın (Altay)

KIRMIZI KART: Dk. 25 Tavares (Altay)

GOLLER: Dk. 83 Landel (Giresunspor), Dk. 37 Kappel, Dk. 76 Paixao (Altay)

SAİT KARAFIRTINALAR: "KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Giresunspor galibiyetinin ardından, "Kazandığımız için mutluyum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Altay, deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Oyuncularımı kutluyorum önemli bir galibiyet. Buraya gelirken bu haftanın ne kadar önemli olduğu konuştuk. Çok değerli bir üç puan aldık. Bu sahada 10 kişi 70 dakika mücadele edip, Giresun gibi forveti olan bir takıma karşı kolay bir şey değildi, bunu başardılar. Birkaç tane pozisyonumuz var, direkten dönen topumuz var. Skor da önemli. Üç puan kazandığımız için mutluyum" dedi.

KEMAL KILIÇ: "DÜŞME POTASININ SICAKLIĞINI HİSSETME KONUMUNA GELDİK"

Giresunspor, Spor Toto 1.lig'in 23. haftasında sahasında konuk ettiği Altay'a 2-1 mağlup oldu.

Maçın ardından konuşan Teknik Direktör Kemal Kılıç, alınan sonuçla Giresunspor'un artık düşme potasının sıcaklığını hissetmeye başladığını söyledi.

Değerlendirmesine 'ne kadar üzgün olduğumuzu anlatmak zor' diyerek başlayan Kılıç, "Şu anda düşme potasında çok o sıcaklığı bütün bedenimizde hissedecek bir konuma geldik. Dolayısıyla herkesten özür dilememiz gerekiyor. Ne yaparsanız yapın bu sonuçları değiştirmek için kazanmanız gerekiyor. Son iki haftada iyi oyunlar oynadık ama ne olursa olsun kazanmak durumunda olan bir takımız. Herkes her takım bir şekilde o çemberi kırıp çıktılar bir tek biz yapamadık gibi bir tablo var" dedi.

Takımda son vuruşların beceriksiz ve kötü olduğunu ifade eden Kelam Kılıç, "Son bölümlerde büyük gayret sarf etti oyuncularımız, yanlış oynamamıza rağmen topu üçünü bölgeye kadar getirmemizin dışında orada ki sonlandırma ve vuruş bölümleri beceriksiz ve kötüydü" şeklinde konuştu.

"ARTIK MAÇ KAZANMAMIZ GEREKİYOR"

Altay'ın 70 dakikadan daha fazla bir süre 10 kişi mücadele ettiğini hatırlatan Kılıç, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Kazanan takımı şiddetle kutlamak gerekiyor çünkü 70 dakikadan daha fazla eksik oynamak ağır sahada müthiş bir olay kendilerini kutluyorum. Kazandıkları iki golü de 10 kişiyken attılar ayrıca tebrik etmeyi hak ediyorlar. Takımımızın yeri gerçekten bu değil, Giresunspor camiasının yeri bu değil. Artık maç kazanmamız gerekiyor hatta üst üste kazanmamız gerekiyor ki bu girdapta, şu anda içinde bulunduğumuz korkunç ismini dahi anmak istemiyorum şeyden çıkmamız gerekiyor."