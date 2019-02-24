Ankaragücü - Erzurumspor (Canlı)

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayan Ankaragücü - Erzurumspor maçını Halil Umut Meler yönetiyor.
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MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada sok kanattan ceza sahasına giren Canteros'un şutu üstten dışarı çıktı.
18. dakikada Fatih'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Obertan'ın yarım volesi savunmadan döndü.
19. dakikada Sacko'nun ceza sahasına ortasında Orgill'in kafa vuruşunu kaleci İbharim Sehic'in rahat bir şekilde kontrol etti.
23. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Eduok'un sert şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
25. dakikada ceza sahasına sağdan giren Orgill'in yerden pasında Boyd, topuğuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
30. dakikada ceza sahası dışından İbrahim Akdağ'ın şutunu kaleci Altay kurtardı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Ceyhun Sesigüzel xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx
MKE ANKARAGÜCÜ: Altay xx, Sedat xxx, Pinto xx, Kulusic xx, Sacko xxx, Boyd xxx, Pazdan xxx, Orgill xx, Kitsiou xx, Canteros xx, Moke xxx
Yedekler: Koray, Alihan, Mahmut, İlhan Parlak, Cebrail, Scarione, Moulin, Aydın, Azur, Kaan
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: İbrahim Sehic xx, Egemen Korkmaz xxx, Obertan xxx, Schwechlen x, Emrah xx, İbrahim Akdağ xx, Fatih xx, Eduok xx, Opseth xx, Lokman x, Jasmin x
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Gilles, Taylan, Munsy, Hakan Arslan, Tshabalala, Sefa, Kone
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Gol: Boyd (dk. 25) (MKE Ankaragücü)
Sarı kart: Kitsiou (MKE Ankaragücü)