Beyler dikkat!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün karşılaşacakları Akhisarspor'un ligdeki konumunun yanıltıcı olmamasını istedi. Ege temsilcisi ile bu sezon oynadıkları iki maçı da (kaybettiklerine dikkat çeken tecrübeli çalıştırıcı, "Eğer şampiyon olacaksak bu karşılaşmaları kazanmak zorundayız. Akhisar çıkış arıyor. Hata yaparsak bedeli çok ağır. Benfica'yı artık geride bırakarak önümüze bakalım ve ligde kalan maçlarımızı kazanalım" uyarısında bulundu. Sarı-kırmızılı takımda sağ bekler Mariano ve Martin Linnes sarı kart sınırında bulunuyor.Akhisar'danbedavaya gelen Muğdat Çelik'in bu sezon lig ve Avrupa'da 20 maça ilk 11 çıkarsa sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl uzayacaktı. Portekiz'de tribünde oturan Muğdat, G.Saray'ın Benfica'ya elenmesiyle takımda kalma şansını kaybetti. Ligde sadece Rize'ye karşı ilk 11'de olan Muğdat'ın 20 maç sayısına ulaşması artık mümkün gözükmüyor ve sözleşmesindeki +1 yıl opsiyon devre dışı kaldı. Tecrübeli hücum oyuncusu, devre arasında gelen teklifleri reddetmişti.