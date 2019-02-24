CANLI | Medipol Başakşehir - Bursaspor

Spor Toto Süper Lig'de olumsuz hava koşulları nedeniyle dün 5. dakikada tatil edilen Medipol Başakşehir-Bursaspor karşılaşması, kaldığı yerden tekrar başladı. Karşılaşma, dün maçın durdurulduğu anda olduğu gibi Medipol Başakşehirli oyuncuların taç atışıyla sürdü. Müsabaka beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 2-0 BURSASPOR

17' Marcio Mossoro

40' Edin Visca

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok, Junior Caiçara, Fedor Kudryashov, Alexandru Epureanu, Mahmut Tekdemir, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Marcio Mossoro, Arda Turan, İrfan Can Kahveci, Robinho

BURSASPOR: Muhammed Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Iasmin Latovlevici, Aurelien Chedjou, Barış Yardımcı, Umut Meraş, Allano Lima, Stephane Badji, Abdullahi Shehu, Aytaç Kara, Diafra Sakho

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR-BURSASPOR MAÇINDAN KARELER

ÖZKAHYA SAHAYI İKİ KEZ KONTROL ETTİ

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda maç saatine kadar kar temizleme çalışmaları devam etti. Mücadelenin hakemi Halis Özkahya, saat 17.00'de ve 17.45'te iki kez sahaya çıkarak zemini kontrol etti. Özkahya, ısınma hareketleri sırasında saha kenarına gelerek, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin, Riva'daki VAR merkezi ile iletişime geçilerek kontrol edilmesini de istedi.