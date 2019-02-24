Elazığspor 9 kişiyle kazandı

Spor Toto 1'inci Ligi 23'üncü haftasında Kardemir Karabükspor sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'a 3-1 mağlup oldu.

14'üncü dakikada Mustafa'nın yaklaşık 30 metreden çektiği şut kalecinin bakışları arasında ağlarla buluştu:0-1.

40'ncı dakikada rakibini formasından çekerek durdurmaya çalışan Yiğitcan, 2'ci sarı kart sonrada kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

43'üncü dakikada caza sahsında defansın uzaklaştırmak istediği pozisyonda Traore düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı:0-2

48'inci dakikada soldan yapılan ortada Diarra'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu:0-3.

50'nci dakikada sağdan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ahmet Karadayı penaltı noktasına doğru ortaladı. Emre gelişine bir vuruşla ağları havalandırdı:1-3.

72'nci dakikada Oğuz, Rüştü'nün kayarak müdahalesi sonucu acı içinde yerde kaldı. Maçın hakemi Rüştü'ye direkt kırmızı kart gösterip oyun dışına gönderdi.

90+1'inci dakikada Arda rakibine yaptığı faul sonrası 2'nci sarı kart sonra da kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Karşılaşma Tetiş Yapı Elazığspor'un 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

STAT: Dr. Necmettin Şeyhoğlu

HAKEMLER: Murat Erdoğan(xx), Gökhan Memişoğlu(xx), Erkan Akbulut(xx)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan(x) - Arda(x), Fatih(x), Can(x), Abdullah(x)(Dk.71 Berk x), Oğuz(x), Emre(x), Hüseyin(x), Ahmet Karadayı(x), Arif(x)(Dk.79 Cihan), Batuhan(x)

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet Sabri(xx) – Tufan(xx), Yiğitcan(xx), Akakpo(xxx), Rüştü(xx), Traore(xxx), Mustafa(xx), Diallo(xx(Dk.86 Muhammed), Kadir(xx), Diarra(xx)(Dk.77 Cengizhan), Emir(xx)(Dk.46 Gökhan(xx)

GOL: Dk.50 Emre (Kardemir Karabükspor) Dk.14 Mustafa, Dk.43 Traore, Dk.48 Diarra (Tetiş Yapı Elazığspor)

KIRIMIZI KART: Dk.90+1 Arda (Kardemir Karabükspor), Dk.40 Yiğitcan, Dk.72 Rüştü (Tetiş Yapı Elazığspor)

SARI KART: Kadir, Emir, Traore, Muhammed(Tetiş Yapı Elazığspor)

TANER ÖCAL: "GENÇ FUTBOLCULARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor'a 3-1 mağlup olan Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Taner Öcal, genç oyuncularının mücadelesini övdü.

Öcal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerini iyi analiz ettiklerini, maça da kazanmak için çıktıklarını söyledi.

İyi oynadıklarını belirten Öcal, "Maça iyi başladık, baskı da kurduk ama ummadığımız anda gol yedik. Gardımız düşmedi, oyuna devam ettik. Tempolu oynadık, iyi pas yaptık. Spor Toto 1. Lig seviyesini bu maçta oyuncularım yakaladı diye düşünüyorum. Oyun anlamında da iyiydik. Bireysel hatadan gol oldu. İkinci yarıya da iyi başladık ama duran toptan gol yedik. Olur bunlar. Bu çocuklar gerçekten kapasitelerinin çok üstünde oynuyor. Bugün de iyi oynadılar, iyi baskı kurduk. Goller de atabilirdik. Birçok pozisyonumuz vardı." ifadelerini kullandı.

Yollarına devam edeceklerini vurgulayan Öcal, "Genç futbolcularıma teşekkür ediyorum. İnşallah seneye çocuklar bu takımı layık olduğu yere çıkarırlar." diye konuştu.

ALTIN: "ÜÇ PUANI ALDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Tetiş Yapı Elazığspor Teknik Direktörü Erhan Altın, oyuncularının istek ve arzusunun galibiyeti getirdiğini belirtti.

Altın, 6 haftadır kazanamadıklarını aktararak, "Kısa süreçte buraya kadar geldik. İnanıyorum ki bundan sonra layık olduğumuz yere geleceğiz. Rakiplerimizin kayıpları da bizleri moral ve motivasyon olarak yükseltti. Sahada 9 kişi kalmanın psikolojisiyle, galibiyeti korumak adına geri çekildik. Burada ihtiyacımız olan üç puanı aldığımız için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.