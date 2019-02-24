BUGÜN NELER OLDU

Rakipler yıldız alırken transfer yapmazsam beni öldürürler! KBV Başkanı olarak söylüyorum artık 60-70 milyonluk bütçelerle rekabet olmayacakBeşiktaş'ı kim satıyor? Bırakın kulübün kendisini, iskemlesini satamayız. Hiç kimsenin buna niyeti de gücü de yok. Ancak genel kurul karar verebilirBeşiktaş'ın 2019 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park'ta yapıldı. Oldukça hararetli geçen toplantında Başkan Fikret Orman kendisine ve ekibine yönelik eleştirilere cevap verdi.tepkisi üzerine kulüplerin borçlarını yapılandırmaya yönelik Bankalar Birliği ile yapılan çalışmaya açıklık getiren Orman, "Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) Başkanı olarak söylüyorum… Herkes daralacak. 60-70 milyon Euro bütçelerle değil, daha düşük bütçelerle rekabet yapılacak" dedi.Sözlerinediyerek sert bir çıkışladevam eden başkan Orman,ifadelerini kullandı. BaşkanOrman'dan diğer satırbaşlarışöyle:bizim yarımız kadar borçları,iki katı gelirleri vardı. G.Saraymülkünü sattı, borcu bizdenfazla. Fenerbahçe'nin de öyle.Beşiktaş'ın malını satan başkanolarak tarihe geçmek istemiyorum.olarak kimseninkapısına gitmedik, bir kişidenpara dilenmedik. Bir kez bilekampanya yapmadık, bir kezkurulunu itibarsızlaştırmak size ne sağlayacak? Bizim namusumuzla oynamak çok büyük ayıp. Benim bir kalbim yok mu? 'Beşiktaş'ı ibra etmemek Seba ruhuna karşıdır' diyenler bugün neden kapı kapı dolaşarak 'İbra etmeyelim' diyorlar?gelecek, aday olan yapacaklarını açıklayacak. Programsız muhalefet olur mu?Beşiktaş isimli bir konfederasyon kurmuşlar. Kimmiş bu adam? Fulya'daki benzinci. Beşiktaş'ın malına sahip çıkmaya çalışıyorum. 'Fulya'daki benzincinin kirası az, artıralım' dedim. Kulüp için mücadele ettim. Benim adıma manşetler attırdılardiye. Konfederasyon yapmak size mi kaldı. Sen önce Beşiktaş'ın malına çöreklenmeyi bırak.STAT konusunda verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Fikret Orman, "O günleri unutmamam. Sayın Erdoğan'ın desteği olmasa bu stadı yapamazdık. Yine stadın altına otopark yapılmasına o dönemin Kültür Bakanı karşıydı. Cumhurbaşkanımız devreye girdi. O sayede yapabildik" diye konuştu. Orman, çıkarılan kanunla amatör şubelerden zarar etmediklerini de belirtti.DIVAN Kurulu'nda Beşiktaş ve bağlı ortaklarının toplam borcu, 2 milyar 314 milyon 695 bin 709 lira olarak açıklandı. Bu borcun 1 milyar 666 milyon 651 bin 222 lirasının Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, 648 milyon 44 bin 487 liralık kısmının ise derneğe ait olduğu belirtildi.FİKRET Orman'ın "Ben olmasam 10 tane aday çıkacakmış. Hani kulüp batmıştı? 'Bırakıyorum' desem,sözlerinin ardından gerginlik yaşandı. Orman; divan kurulu üyesi Zafer Çetintaş'ınsözlerine; "Sen mi karar vereceksin nasıl konuşacağıma? Burada Beşiktaş Başkanı konuşuyor.Benim karşıma ciddi aday çıkarın" karşılığını verdi.FİKRET Orman ve yönetimine eleştiride bulunan üye Aydoğan Cevahir, "Başkan adayı oluyorum, hodri meydan" dedi. Cevahir ayrıca "1992'de Sarıyer'de asbaşkandım F.Bahçe'yi ve G.Saray'ı yendik Beşiktaş'a yenildik. Benim de o şampiyonlukta çok büyük emeğim var!. Biz Beşiktaşlıydık niye asılalım ki maça?"diye konuştu. Daha önce Orman ve Hürser Tekinoktay adaylığını açıklamıştı.