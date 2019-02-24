Rakipler yıldız alırken transfer yapmazsam beni öldürürler! KBV Başkanı olarak söylüyorum artık 60-70 milyonluk bütçelerle rekabet olmayacak
Beşiktaş'ı kim satıyor? Bırakın kulübün kendisini, iskemlesini satamayız. Hiç kimsenin buna niyeti de gücü de yok. Ancak genel kurul karar verebilir
Beşiktaş'ın 2019 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park'ta yapıldı. Oldukça hararetli geçen toplantında Başkan Fikret Orman kendisine ve ekibine yönelik eleştirilere cevap verdi. "Beşiktaş satılacak"
tepkisi üzerine kulüplerin borçlarını yapılandırmaya yönelik Bankalar Birliği ile yapılan çalışmaya açıklık getiren Orman, "Rekabet koşulları içerisinde herkes yıldız alıp, Beşiktaş almayınca olmuyor. Transfer yapmazsak yerler beni, yemin ederim öldürürler.
Kulüpler Birliği Vakfı (KBV) Başkanı olarak söylüyorum; F.Bahçe, G.Saray, Beşiktaş, Trabzon, Bursa
… Herkes daralacak. 60-70 milyon Euro bütçelerle değil, daha düşük bütçelerle rekabet yapılacak" dedi.
BİZ KİMSEDEN PARA DİLENMEDİK
Sözlerine "Beşiktaş'ı kim satıyor?"
diyerek sert bir çıkışla
devam eden başkan Orman,
"Bırakın Beşiktaş'ı, iskemlesini satamayız. Kimsenin bir şey satabilmeye niyeti de gücü de yok. Buna ancak genel kurur karar verebilir"
ifadelerini kullandı. Başkan
Orman'dan diğer satırbaşları
şöyle:
Rakiplerimizin
bizim yarımız kadar borçları,
iki katı gelirleri vardı. G.Saray
mülkünü sattı, borcu bizden
fazla. Fenerbahçe'nin de öyle.
Beşiktaş'ın malını satan başkan
olarak tarihe geçmek istemiyorum.
Beşiktaş
olarak kimsenin
kapısına gitmedik, bir kişiden
para dilenmedik. Bir kez bile
kampanya yapmadık, bir kez bile malımızı satmadık.
NAMUSUMUZLA OYNAMAK AYIP
Yönetim
kurulunu itibarsızlaştırmak size ne sağlayacak? Bizim namusumuzla oynamak çok büyük ayıp. Benim bir kalbim yok mu? 'Beşiktaş'ı ibra etmemek Seba ruhuna karşıdır' diyenler bugün neden kapı kapı dolaşarak 'İbra etmeyelim' diyorlar?
Sandık
gelecek, aday olan yapacaklarını açıklayacak. Programsız muhalefet olur mu?
Büyük
Beşiktaş isimli bir konfederasyon kurmuşlar. Kimmiş bu adam? Fulya'daki benzinci. Beşiktaş'ın malına sahip çıkmaya çalışıyorum. 'Fulya'daki benzincinin kirası az, artıralım' dedim. Kulüp için mücadele ettim. Benim adıma manşetler attırdılar 'Başkan aşık'
diye. Konfederasyon yapmak size mi kaldı. Sen önce Beşiktaş'ın malına çöreklenmeyi bırak.
CUMHURBAŞKANIMIZ OLMASA STADI YAPAMAZDIK
STAT konusunda verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Fikret Orman, "O günleri unutmamam. Sayın Erdoğan'ın desteği olmasa bu stadı yapamazdık. Yine stadın altına otopark yapılmasına o dönemin Kültür Bakanı karşıydı. Cumhurbaşkanımız devreye girdi. O sayede yapabildik" diye konuştu. Orman, çıkarılan kanunla amatör şubelerden zarar etmediklerini de belirtti.
BORÇ 2 MİLYAR 314 MİLYONTL
DIVAN Kurulu'nda Beşiktaş ve bağlı ortaklarının toplam borcu, 2 milyar 314 milyon 695 bin 709 lira olarak açıklandı. Bu borcun 1 milyar 666 milyon 651 bin 222 lirasının Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'ye, 648 milyon 44 bin 487 liralık kısmının ise derneğe ait olduğu belirtildi.
GERİLİM DOLU DAKİKALAR!
FİKRET Orman'ın "Ben olmasam 10 tane aday çıkacakmış. Hani kulüp batmıştı? 'Bırakıyorum' desem, "Kaçtı' diyecekler"
sözlerinin ardından gerginlik yaşandı. Orman; divan kurulu üyesi Zafer Çetintaş'ın 'Bizi tahrik ediyorsun"
sözlerine; "Sen mi karar vereceksin nasıl konuşacağıma? Burada Beşiktaş Başkanı konuşuyor. Karşıma aday olarak çıktınız, 152 oy aldınız.
Benim karşıma ciddi aday çıkarın" karşılığını verdi.
TUHAF BİR AÇIKLAMA!
FİKRET Orman ve yönetimine eleştiride bulunan üye Aydoğan Cevahir, "Başkan adayı oluyorum, hodri meydan" dedi. Cevahir ayrıca "1992'de Sarıyer'de asbaşkandım F.Bahçe'yi ve G.Saray'ı yendik Beşiktaş'a yenildik. Benim de o şampiyonlukta çok büyük emeğim var!. Biz Beşiktaşlıydık niye asılalım ki maça?"diye konuştu. Daha önce Orman ve Hürser Tekinoktay adaylığını açıklamıştı.