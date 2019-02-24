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Kar yağışı nedeniyle maçı yarıda kaldı ve ertelendi! Maç ne zaman oynanacak?

Dün akşam 'in 23'üncü haftasındaki Medipol - karşılaşması yoğun kar yağışı sebebiyle maçın hakemi tarafından 5'inci dakikada yarıda kesilmiş ve tatil edilmişti. Futbol severler, "Başakşehir - Bursaspor maçı ne zaman oynanacak?" sorusunun yanıtını araştırmaya başlamışlardı. (), karşılaşmanın pazar günü saat 19.00'da kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. Ancak 'da kar yağışı hala etkisini gösteriyor. İşte Başakşehir Bursaspor maçı oynanacak mı? İşte maç ile ilgili ayrıntılar ve tüm son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 24.2.2019 13:12 Güncelleme Tarihi: 24.2.2019 13:13
Kar yağışı nedeniyle Başakşehir Bursaspor maçı yarıda kaldı ve ertelendi! Maç ne zaman oynanacak?

Yoğun kar yağışı nedeniyle dün oynanması planlanan Başakşehir - Bursaspor maçı yarıda kaldı ve hakem Halis Özkahya tarafından tatil edildi. Maçın tatil edilmesinin hemen ardından Spor Toto Süper Ligi takip eden spor severler, maçın ne zaman oynanacağını merak ediyordu. TFF maçın ertelendiği tarihe netlik getirerek bugün (24 Şubat Pazar) müsabakanın kaldığı yerden devam edeceğini açıklamıştı.

An itibariyle İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. TFF'nin internet sitesindeki güncel maç programı sayfasında, karşılaşmanın yarın saat 19.00'da 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacağı belirtilmişti. Maçın oynanıp oynanmayacağı merak konusu oldu.

İşte Başakşehir Bursaspor maçı ile ilgili detaylar...

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Kar yağışı nedeniyle Başakşehir Bursaspor maçı yarıda kaldı ve ertelendi! Maç ne zaman oynanacak?
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